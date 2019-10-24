Представительство ЕС готово помочь Раде с наработкой законопроектов об отходах

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В частности, Представительство ЕС может помочь с экспертизой украинских проектов на соответствие европейскому законодательству

Представительство Европейского союза в Украине готово помочь Верховной раде с обработкой законопроектов об отходах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, глава комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко провел рабочую встречу с представителями ЕС в Украине, на которой стороны обсудили законодательство об отходах.

Координатор сектора по вопросам транспорта Представительства ЕС в Украине Теодора Андреева отметила, что ЕС начинает сотрудничество с новым составом комитета и готово в сжатые сроки начать совместную работу. Указано, что Представительство ЕС в Украине сейчас изучает проекты законов, которые зарегистрированы в ВР, в сфере управления отходами.

"Андреева заверила, что Представительство ЕС в Украине готово оказать любую необходимую помощь в разработке законопроектов и осуществлении экспертизы их соответствия европейскому законодательству", - сказано в сообщении.

Напомним, в Кабинете министров Украины анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами, о чем свидетельствует Программа действий Кабмина. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект №0913 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами" передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Так, 17 октября Рада приняла данный проект закона во втором чтении. За него проголосовали 288 депутатов ВР.