У Раді анонсували напрацювання низки спеціальних законів про відходи

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Один з таких проектів – про розширену відповідальність виробника

У Верховній раді анонсували напрацювання низки спеціальних законопроектів про відходи. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко провів робочу зустріч з представниками ЄС в Україні, на якій сторони обговорили законодавство про відходи.

За словами Бондаренка, для того, щоб рамковий закон про управління відходами, який наразі напрацьовують, почав повноцінно працювати, треба прийняти низку спеціальних законів.

"Потрібно буде прийняти низку спеціальних законів - це відходи електронного обладнання, тара і упаковка, розширена відповідальність виробника, як основний економічний механізм та інші. Комітет на цьому етапі буде звертатися до Європейської комісії про допомогу, враховуючи значний досвіт у розвитку цієї сфері і можливість імплементації українського законодавства до європейського. Перед парламентом стоїть важливе завдання створити весь комплекс законодавчої бази у стислі строки", - вказано у повідомленні.

У свою чергу представники ЄС підтримали пропозиції щодо підготовки рамкового закону про управління відходами та запевнили, що в усіх регіонах України підприємці чекають цього закону. За їх словами, після його прийняття документу питання інвестицій у цю сферу будуть вирішуватися набагато простіше.

Нагадаємо, Представництво Європейського союзу в Україні готове допомогти ВР з опрацюванням законопроектів про відходи.

Так, у Кабінеті міністрів України анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами, про що свідчить Програма дій Кабміну. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.