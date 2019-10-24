ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді анонсували напрацювання низки спеціальних законів про відходи

Новини » Політика    24.10.2019 - 11:42
У Раді анонсували напрацювання низки спеціальних законів про відходи
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Один з таких проектів – про розширену відповідальність виробника

У Верховній раді анонсували напрацювання низки спеціальних законопроектів про відходи. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко провів робочу зустріч з представниками ЄС в Україні, на якій сторони обговорили законодавство про відходи.

За словами Бондаренка, для того, щоб рамковий закон про управління відходами, який наразі напрацьовують, почав повноцінно працювати, треба прийняти низку спеціальних законів.

"Потрібно буде прийняти низку спеціальних законів - це відходи електронного обладнання, тара і упаковка, розширена відповідальність виробника, як основний економічний механізм та інші. Комітет на цьому етапі буде звертатися до Європейської комісії про допомогу, враховуючи значний досвіт у розвитку цієї сфері і можливість імплементації українського законодавства до європейського. Перед парламентом стоїть важливе завдання створити весь комплекс законодавчої бази у стислі строки", - вказано у повідомленні.

У свою чергу представники ЄС підтримали пропозиції щодо підготовки рамкового закону про управління відходами та запевнили, що в усіх регіонах України підприємці чекають цього закону. За їх словами, після його прийняття документу питання інвестицій у цю сферу будуть вирішуватися набагато простіше.

Нагадаємо, Представництво Європейського союзу в Україні готове допомогти ВР з опрацюванням законопроектів про відходи.

Так, у Кабінеті міністрів України анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами, про що свідчить Програма дій Кабміну. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Представництво ЄС готове допомогти Раді з опрацюванням законопроектів про відходи У Раді з'явився текст закону Кабміну про легалізацію грального бізнесу
Новини України отходыВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся