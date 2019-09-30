В Кабмине анонсировали подготовку пакета законов об обращении с отходами

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, в правительстве предлагают ввести принцип "загрязнитель платит"

В Кабинете министров Украины анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами. Об этом свидетельствует Программа действий Кабмина, опубликованная на сайте парламента.

В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".

"Правительство подготовит на основе директив ЕС, регламентирующих обращение с отходами, пакет законов, которыми унормирует приведение сроков в соответствие с директивами ЕС, введет иерархию операций обращения с отходами, принцип расширенной ответственности производителя/депозитную систему, принцип "загрязнитель платит", - указано в тексте программы.

Правительство также планирует определить перечень отходов, перечень наилучших доступных технологий операций обращения с отходами, ввести систему эффективных экологических налогов, которые будут стимулировать предотвращение образования отходов и сделают захоронение максимально экономически невыгодным.

"Введем ответственность производителя за утилизацию отработанных батареек и аккумуляторов, отходов электрического и электронного оборудования", - отмечается в программе.

Напомним, согласно Программе действий правительства, в Украине планируют ввести новый акцизный налог на товары, при изготовлении которых предприятия загрязняют окружающую среду выбросами в атмосферу или воду. Ожидается, что размер налога составит 1% от стоимости таких товаров.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Алексей Гончарук заявил, что в ближайшие 5 лет экономика Украины способна вырасти на 40%. По словам премьера, для осуществления прироста экономики на 40% необходимо привлечь около 50 млрд долларов инвестиций, что заложено в программе действий правительства.

Добавим также, Гончарук анонсировал, что в Верховной раде представят Программу действий Кабинета министров на этой неделе.