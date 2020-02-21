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В Раде анонсировали консультации по изменениям в Конституцию о децентрализации

Новости » Политика     21.02.2020 - 13:52
В Раде анонсировали консультации по изменениям в Конституцию о децентрализации
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Обсуждение изменений будет проходить в формате публичных консультаций

В Верховной раде анонсировали презентацию плана публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по поводу децентрализации власти. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Так, указано, что 25 февраля в Киеве для представителей власти, общественности и экспертов состоится презентация плана публичных обсуждений изменений в Конституцию Украины по поводу децентрализации власти.

Глава партии Александр Корниенко заявил, что обсуждение будет проходить в формате публичных консультаций.

"Сначала цикл встреч в регионах, а впоследствии - итоговая в Киеве. Конечный этап - формирование текста изменений в Конституцию", - отметил парламентарий.

В частности, главными темами обсуждений во время консультаций, по мнению организаторов, должны стать полномочия и защита прав местного самоуправления и внедрение эффективной формы государственного административного надзора.

"Процесс публичных консультаций является открытым. Информация о плане и график мероприятий опубликован на официальных сайтах комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Офиса президента Украины, Министерства развития общин и территорий Украины", - отмечается в сообщении.

Замглавы фракции СН в ВР выразил уверенность, что реформу децентрализации возможно провести до местных выборов.

Напомним, ранее Корниенко заявлял, что законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций парламента вместе с Кабинетом министров и Офисом президента.

Как писало РБК-Украина, в Раде появился текст законопроекта Кабмина №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Изначально его текст отсутствовал на сайте ВР.

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