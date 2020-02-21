У Раді анонсували консультації щодо змін до Конституції по децентралізації

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обговорення змін проходитимуть у форматі публічних консультацій

У Верховній раді анонсували презентацію плану публічних обговорень змін до Конституції України щодо децентралізації влади. Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

Так, вказано, що 25 лютого в Києві для представників влади, громадськості та експертів відбудеться презентація плану публічних обговорень змін до Конституції України щодо децентралізації влади.

Глава партії Олександр Корнієнко заявив, що обговорення проходитимуть у форматі публічних консультацій.

"Спочатку цикл зустрічей в регіонах, а згодом - підсумкова в Києві. Кінцевий етап - формування тексту змін до Конституції", - зазначив парламентар.

Зокрема, головними темами обговорень під час консультацій, на думку організаторів, мають стати повноваження та захист прав місцевого самоврядування та впровадження ефективної форми державного адміністративного нагляду.

"Процес публічних консультацій є відкритим. Інформація про план та графік заходів публікуватиметься на офіційних сайтах комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Офісу президента України, Міністерства розвитку громад та територій України", - зазначається у повідомленні.

Замглави фракції СН у ВР висловив впевненість, що реформу децентралізації можливо провести до місцевих виборів.

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявляв, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій парламенту разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Як писало РБК-Україна, в Раді з'явився текст законопроекту Кабміну №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України". Документ був зареєстрований у Раді 24 січня. Спочатку його текст був відсутній на сайті ВР.