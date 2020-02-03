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Нардепы проведут консультации с Кабмином и ОП по закону о децентрализации

Новости » Политика     03.02.2020 - 14:04
Нардепы проведут консультации с Кабмином и ОП по закону о децентрализации
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Консультации необходимы, чтобы наработать вариант реформы, которая не вызывать существенных возражений

Законопроект о децентрализации власти будет наработан представителями фракций парламента вместе с Кабинетом министров и Офисом президента. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, консультации необходимы для того, чтобы выйти на тот вариант реформы, которая не будет вызывать существенных возражений.

"Завершение реформы децентрализации. Как вы знаете, президент отозвал свой законопроект. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем в контакте с правительством, в контакте с Офисом президента и со всеми фракциями провести необходимые консультации, чтобы выйти на тот вариант реформы, которая будет действительна нужна местному самоуправлению и не будет вызывать существенных возражений", - заявил Корниенко.

Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта Кабинет министров Украины №2804 "Об основах административно-территориального устройства Украины". Документ был зарегистрирован в Раде 24 января. Изначально его текст отсутствовал на сайте Рады.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство развития общин и территорий Украины объяснило суть нового законопроекта правительства №2804. Документ определяет основные принципы административно-территориального устройства Украины, порядок создания, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц и населенных пунктов.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныдецентрализацияВерховная РадаАлександр Корниенко
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