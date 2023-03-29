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США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Кірбі

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Середа 29 березня 2023 00:17
США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Кірбі Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки уважно стежать за ситуацією з заявами РФ про ядерну зброю, однак поки не бачать ознак підготовки до її застосування.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що поки що США не помітили жодних кроків з боку російського диктатора Володимира Путіна в контексті його заяв про ядерну зброю.

"І ми не побачили ознак того, що Путін схиляється або наближається до будь-яких приготувань до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - поінформував Кірбі.

Представник Білого дому нагадав, що США неодноразово попереджали про наслідки, які чекають на Росію, у разі застосування нею ядерної зброї.

Нагадаємо, Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Також США заявили, що припиняють обмін даними про ядерну зброю з Росією, через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.

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