США не бачать ознак підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Кірбі
Сполучені Штати Америки уважно стежать за ситуацією з заявами РФ про ядерну зброю, однак поки не бачать ознак підготовки до її застосування.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він заявив, що поки що США не помітили жодних кроків з боку російського диктатора Володимира Путіна в контексті його заяв про ядерну зброю.
"І ми не побачили ознак того, що Путін схиляється або наближається до будь-яких приготувань до використання тактичної ядерної зброї в Україні", - поінформував Кірбі.
Представник Білого дому нагадав, що США неодноразово попереджали про наслідки, які чекають на Росію, у разі застосування нею ядерної зброї.
Нагадаємо, Путін вирішив розмістити ядерну зброю на території Білорусі.
Також США заявили, що припиняють обмін даними про ядерну зброю з Росією, через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.
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