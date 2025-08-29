UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Радбез ООН збереться на вимогу України через удари Росії по Києву

Фото: Радбез ООН збереться після атаки РФ на Київ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Після масштабного обстрілу Києва Україна скликала Радбез ООН. Дипломати наполягатимуть на захисті цивільних та негайному припиненні російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У п’ятницю Рада безпеки ООН проведе засідання на прохання України у зв’язку з масованим обстрілом Росією цивільної інфраструктури, який забрав десятки життів у ніч на 28 серпня.

Початок засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

Представники України поінформують Радбез про масштаби руйнувань і закличуть до міжнародних дій для захисту цивільного населення, зокрема до негайного припинення вогню.

У цей час у Нью-Йорку перебуватиме делегація з голови Офісу президента Андрія Єрмака та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Вони планують зустріч зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Комбінований обстріл Києва

У ніч на 28 серпня Київ зазнав наймасованішого обстрілу за останній час. Росія випустила понад 600 безпілотників і ракет, які атакували столицю з усіх напрямків.

Найбільші пошкодження зафіксовані у Дарницькому районі. Там ракета влучила в п’ятиповерховий будинок, повністю зруйнувавши один під’їзд на рівні третього-четвертого поверхів. Внаслідок удару загинули 22 людини, серед яких четверо дітей, найменшій - менше трьох років.

Пошкоджено будівлі у восьми районах Києва - такого масштабу руйнувань не було раніше. Загалом під час обстрілу загинуло 23 людини, а 53 отримали поранення і вже отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що рятувальні роботи на місці удару в Дарницькому районі завершено. Доля восьми людей досі невідома.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяКиїв вдень і вночі