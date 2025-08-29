Радбез ООН збереться на вимогу України через удари Росії по Києву

У п’ятницю Рада безпеки ООН проведе засідання на прохання України у зв’язку з масованим обстрілом Росією цивільної інфраструктури, який забрав десятки життів у ніч на 28 серпня.

Початок засідання заплановано на 22:00 за київським часом.

Представники України поінформують Радбез про масштаби руйнувань і закличуть до міжнародних дій для захисту цивільного населення, зокрема до негайного припинення вогню.

У цей час у Нью-Йорку перебуватиме делегація з голови Офісу президента Андрія Єрмака та секретаря РНБО Рустема Умєрова. Вони планують зустріч зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.