Совбез ООН соберется по требованию Украины из-за ударов России по Киеву

В пятницу Совет безопасности ООН проведет заседание по просьбе Украины в связи с массированным обстрелом Россией гражданской инфраструктуры, который унес десятки жизней в ночь на 28 августа.

Начало заседания запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Представители Украины проинформируют Совбез о масштабах разрушений и призовут к международным действиям для защиты гражданского населения, в частности к немедленному прекращению огня.

В это время в Нью-Йорке будет находиться делегация из главы Офиса президента Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова. Они планируют встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.