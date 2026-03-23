Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України

Україна і Радбез ООН

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року в ЗМІ з'явилася інформація про новий мирний план США для України. На цьому тлі наша країна на засіданні окреслила "червоні лінії" на переговорах.

Зокрема, було сказано, що Україна: ніколи не визнає окуповані території "російськими", не погодиться на обмеження права на самооборону і не прийме обмеження у виборі спілок і блоків.

Також на тлі зимових ударів РФ по енергетиці, на той момент ще постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна чекає від Радбезу конкретних шансів для зупинки війни і примусу РФ до довгострокового і справедливого миру.