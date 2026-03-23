UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Радбез ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України

04:50 23.03.2026 Пн
2 хв
Засідання очолить представник США
aimg Едуард Ткач
Фото: засідання розпочнеться ввечері (Getty Images)

Сьогодні в понеділок, 23 березня, Рада Безпеки ООН збереться за запитом української делегації, щоб обговорити ракетний терор Росії проти України.

Засідання розпочнеться о 21:00 за Києвом і вести його буде заступник держсекретаря США Крістофер Ландау. Це пов'язано з тим, що Вашингтон головує в Радбезі в березні.

З доповідями від секретаріату ООН виступлять заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Україна і Радбез ООН

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року в ЗМІ з'явилася інформація про новий мирний план США для України. На цьому тлі наша країна на засіданні окреслила "червоні лінії" на переговорах.

Зокрема, було сказано, що Україна: ніколи не визнає окуповані території "російськими", не погодиться на обмеження права на самооборону і не прийме обмеження у виборі спілок і блоків.

Також на тлі зимових ударів РФ по енергетиці, на той момент ще постпред України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна чекає від Радбезу конкретних шансів для зупинки війни і примусу РФ до довгострокового і справедливого миру.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
