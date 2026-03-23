Совбез ООН соберется в понедельник, чтобы обсудить ракетный террор России против Украины

Напомним, что в ноябре 2025 года в СМИ появилась информация о новом мирном плане США для Украины. На этом фоне наша страна на заседании очертила "красные линии" на переговорах.

В частности, было сказано, что Украина: никогда не признает оккупированные територии "российскими", не согласится не ограничение права на самооборону, и не примет ограничения в выборе союзов и блоков.

Также на фоне зимних ударов РФ по энергетике, на тот момент еще постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина ждет от Совбеза конкретных шансов для остановки войны и принуждения РФ к долгосрочному и справедливому миру.