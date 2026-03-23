Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Совбез ООН соберется в понедельник, чтобы обсудить ракетный террор России против Украины

04:50 23.03.2026 Пн
1 мин
Заседание возглавит представитель США
Эдуард Ткач
Фото: засідання розпочнеться ввечері (Getty Images)

Сегодня в понедельник, 23 марта, Совет Безопасности ООН соберется по запросу украинской делегации, чтобы обсудить ракетный террор России против Украины.

Заседание начнется в 21:00 по Киеву и вести его будет заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Это связано с тем, что Вашингтон председательствуют в Совбезе в марте.

С докладами от секретариата ООН выступят заместительница генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло и представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Украина и Совбез ООН

Напомним, что в ноябре 2025 года в СМИ появилась информация о новом мирном плане США для Украины. На этом фоне наша страна на заседании очертила "красные линии" на переговорах.

В частности, было сказано, что Украина: никогда не признает оккупированные територии "российскими", не согласится не ограничение права на самооборону, и не примет ограничения в выборе союзов и блоков.

Также на фоне зимних ударов РФ по энергетике, на тот момент еще постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина ждет от Совбеза конкретных шансов для остановки войны и принуждения РФ к долгосрочному и справедливому миру.

