Україна чекає від Радбезу ООН конкретних кроків проти агресії РФ, - постпред Мельник

Україна очікує від Ради Безпеки ООН конкретних кроків для припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Facebook .

"Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН", - заявив постпред України при ООН Андрій Мельник.

Також він подякував членам Ради безпеки ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, – Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції.

Мельник нагадав, що Радбез ООН збереться у понеділок, 12 січня, о 15:00 на екстрене засідання на прохоння України після останніх російських атак на українські міста та вітчизняну енергетичну інфраструктуру.