Україна чекає від Радбезу ООН конкретних кроків проти агресії РФ, - постпред Мельник
Україна очікує від Ради Безпеки ООН конкретних кроків для припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН у Facebook.
"Очікуємо від Радбезу ООН не лише чергового засудження російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні, але дуже конкретних кроків задля припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру на основі принципів Статуту ООН", - заявив постпред України при ООН Андрій Мельник.
Також він подякував членам Ради безпеки ООН, які одразу ж підтримали відповідне звернення України, – Великій Британії, Греції, Данії, Латвії, Ліберії та Франції.
Мельник нагадав, що Радбез ООН збереться у понеділок, 12 січня, о 15:00 на екстрене засідання на прохоння України після останніх російських атак на українські міста та вітчизняну енергетичну інфраструктуру.
Удар Росії "Орєшніком"
Нагадаємо, за даними російського Міноборони, в ніч з 8 на 9 січня РФ нібито застосувала ракету "Орєшнік" по об’єктах на заході України "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня.
Українська сторона назвала ці заяви черговою інформаційною маніпуляцією Кремля.
Згодом застосування російської ракети "Орєшнік" підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Пізніше агентство Reuters повідомило, що ракета влучила в об’єкт неподалік кордону з Польщею.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ ініціює термінові консультації не лише в Раді Безпеки ООН, а й у форматах Україна - НАТО, ЄС, Ради Європи та ОБСЄ у зв’язку із заявами РФ про застосування балістичної ракети середньої дальності проти Львівської області.