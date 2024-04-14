Радбез ООН збереться через удар Ірану по Ізраїлю

Рада Безпеки ООН має намір провести сьогодні, 14 квітня, засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше Ізраїль звернувся до Ради безпеки з проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових іранської революційної революції терористичною організацією. Орієнтовний час зустрічі – 16.00 за східним часом (22.00 за Києвом), повідомив дипломат у суботу на умовах анонімності.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.

"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.