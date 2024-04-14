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Радбез ООН збереться через удар Ірану по Ізраїлю

Неділя 14 квітня 2024 06:18
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Радбез ООН збереться через удар Ірану по Ізраїлю Фото: Рада безпеки ООН сьогодні збереться через удар Ірану по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН має намір провести сьогодні, 14 квітня, засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше Ізраїль звернувся до Ради безпеки з проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових іранської революційної революції терористичною організацією. Орієнтовний час зустрічі – 16.00 за східним часом (22.00 за Києвом), повідомив дипломат у суботу на умовах анонімності.

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Ради безпеки з проханням провести екстрене засідання.

"Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру і безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби для вживання конкретних заходів проти Ірану", - заявив Ердан.

Удар Ірану по Ізраїлю

Учора ввечері, 13 квітня, Іран запустив територією Ізраїлю сотні безпілотників, назвавши це "відповіддю" на ракетний удар по іранському консульству в столиці Сирії Дамаску на початку місяця.

Після початку нічної атаки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану, і відповість тим самим.

За даними ряду джерел, Іран запустив понад 200 дронів і близько 150 ракет на території Ізраїлю.

Що відомо про нічні повітряні удари Ірану по Ізраїлю і докладніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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