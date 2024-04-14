Совбез ООН соберется из-за удара Ирана по Израилю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее Израиль обратился к Совбезу с просьбой осудить нападение Ирана и объявить Корпус стражей иранской революционной революции террористической организацией. Ориентировочное время встречи – 16:00 по восточному времени (22:00 по Киеву), сообщил дипломат в субботу на условиях анонимности.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ранее обратился к Совбезу с просьбой провести экстренное заседание.

"Иранское нападение представляет собой серьезную угрозу глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет будет использовать все средства для принятия конкретных мер против Ирана", - заявил Эрдан.