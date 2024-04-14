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Совбез ООН соберется из-за удара Ирана по Израилю

Воскресенье 14 апреля 2024 06:18
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Совбез ООН соберется из-за удара Ирана по Израилю Фото: Совбез ООН сегодня соберется из-за удара Ирана по Израилю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН намерен провести сегодня, 14 апреля, заседание из-за ракетного удара Ирана по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Израиль обратился к Совбезу с просьбой осудить нападение Ирана и объявить Корпус стражей иранской революционной революции террористической организацией. Ориентировочное время встречи – 16:00 по восточному времени (22:00 по Киеву), сообщил дипломат в субботу на условиях анонимности.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан ранее обратился к Совбезу с просьбой провести экстренное заседание.

"Иранское нападение представляет собой серьезную угрозу глобальному миру и безопасности, и я ожидаю, что Совет будет использовать все средства для принятия конкретных мер против Ирана", - заявил Эрдан.

Удар Ирана по Израилю

Вчера вечером, 13 апреля, Иран запустил по территории Израиля сотни беспилотников, назвав это "ответом" на ракетный удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске в начале месяца.

После начала ночной атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение к гражданам государства, в котором заявил, что Израиль готов к прямому нападению со стороны Ирана, и ответит тем же.

По данным ряда источников, Иран запустил более 200 дронов и около 150 ракет по территории Израиля.

Что известно о ночных воздушных ударах Ирана по Израилю и подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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