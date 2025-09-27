Радбез ООН застарів та неефективний: прем'єр Японії закликав провести реформу
Загарбницька війна Росії проти України доводить неспроможність ООН повноцінно виконувати свої функції.
Про це заявив премʼєр-міністр Японії Сігеру Ісіба під час виступу на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами глави уряду, Рада Безпеки працює неефективно і найбільш очевидним прикладом цього є агресія Росії проти України.
"Постійний член Радбезу, на якого покладено особливу відповідальність за міжнародний мир та безпеку, вдерся до свого сусіда. Це руйнує основи міжнародного порядку", - зазначив японський прем'єр.
Він також нагадав, що ухвалення резолюцій Ради Безпеки блокується шляхом вето, а резолюції Генасамблеї, що закликають до виведення російських військ, "ухвалюються, але не реалізовуються".
Крім того, підкреслив Ісіба, Москва продовжує агресію, довільно трактуючи статтю 51 Статуту ООН, та виправдовуючи вторгнення в Україну начебто правом на колективний самозахист.
З огляду на наведені факти, глава уряду Японії закликав терміново реформувати Раду Безпеки ООН. Зокрема, він пропонує розширити перелік постійних і непостійних членів.
"Хоча кількість членів ООН зросла вчетверо, кількість постійних членів залишилася незмінною з часів заснування Організації. Водночас, лише збільшити кількість членів Радбезу недостатньо. Слід також розглянути право вето постійних членів", - підсумував Ісіба.
Нагадаємо, 22 вересня Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання, що вперше за 34 роки ініціювала Естонія.
Причиною стало порушення російськими винищувачами повітряного простору країни 19 вересня.
Україна підтримала запит Естонії на зустріч і засудила воєнні провокації РФ.