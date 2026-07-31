Радбез ООН провів перше пробне голосування щодо кандидатів на посаду генсека

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН та The National .

Що відомо про результати неофіційно

За даними видання The National, лідером неформального голосування стала Ребека Грінспан з Коста-Рики, отримавши 10 голосів "заохочувати". За нею йде постпред Гаяни при ООН Керолін Родрігес-Біркетт із 9 голосами, а третє місце посів гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з 7 голосами.

Пробні голосування - неофіційна процедура, під час якої члени Радбезу відповідають, чи "заохочують", "не заохочують" кандидата, чи не мають щодо нього думки. Такі голосування дозволяють оцінити рівень підтримки претендентів, однак їхні результати офіційно не оприлюднюють.

Як відбувається процес обрання

Відповідно до статті 97 Статуту ООН, генерального секретаря призначає Генеральна Асамблея за рекомендацією Радбезу. Під час пробних голосувань Рада Безпеки визначає кандидата, якого рекомендуватиме Генасамблеї для затвердження.

Хто претендує на посаду

На посаду глави ООН претендують семеро кандидатів:

Мішель Бачелет - колишня президентка Чилі, колишня верховна комісарка ООН з прав людини;

Марія Фернанда Еспіноса - колишня голова Генасамблеї ООН, ексміністерка закордонних справ і оборони Еквадору;

Рафаель Маріано Гроссі - генеральний директор МАГАТЕ (Аргентина);

Ребека Грінспан - генеральна секретарка ЮНКТАД, колишня віцепрезидентка Коста-Рики;

Олара Отунну - колишній заступник генерального секретаря ООН (Уганда);

Керолін Родрігес-Біркетт - постійна представниця Гаяни при ООН;

Макі Салл - колишній президент Сенегалу.

Наступник Антоніу Гутерреша, чий другий пʼятирічний термін завершується 31 грудня, має взятися за оновлення організації, пише The National.