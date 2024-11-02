Радбез ООН проведе засідання з нагоди 1000 днів війни РФ проти України

Засідання відбудеться у другій половині дня 18 листопада. Його очолить міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Вудворд презентувала графік роботи Радбезу на листопад і зазначила, що пріоритетними будуть питання, пов'язані з "трьома найбільшими конфліктами у світі": наслідками та ризиками війни на Близькому Сході, порушення Росією територіальної цілісності й суверенітету України, а також конфлікт у Судані.

За словами дипломата, Британія скористається головуванням у Радбезі ООН, "щоб викрити російську дезінформацію та їхні злочини".

Вудворд також повідомила, що російська делегація заблокувала схвалення графіку роботи Радбезу на листопад саме через запланований розгляд українського питання. Однак, зазначила вона, це не перешкодить проведенню засідання Ради поза графіком на запит країн-членів.

Хаос у світі - справа рук Росії

Представник Британії в ООН підкреслила, що Лондон продовжить підтримувати боротьбу України за свій суверенітет, територіальну цілісність і принципи Статуту ООН. За її словами, міжнародна спільнота не буде заспокоюватися, адже Путін на Україні не зупиниться.

Представник Британії при ООН звернула увагу на "рівень хаосу" та "кількість конфліктів" по всьому світу, що пов'язані з Росією.

"Росія не заперечує того факту, що укладає угоди з Пхеньяном, щоб використовувати північнокорейські війська як гарматне м'ясо для своєї війни", - зазначила вона.

Крім того, вона зазначила, що Росія також закуповує в Ірану безпілотники та боєприпаси й фінансує підтримку тероризму на Близькому Сході. За її словами, Іран та КНДР вимагають від Москви високу ціну за свою підтримку. Вона додала, що в Росії залишилося мало можливостей для задоволення пропозицій своїх партнерів.

Вудворд підкреслила, що Москва має відношення до більшості конфліктів у світі.