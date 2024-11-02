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Совбез ООН проведет заседание по случаю 1000 дней войны РФ против Украины

Фото: Совбез ООН проведет заседание на тему войны в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ноябре состоится заседание Совета Безопасности ООН, приуроченное к 1000 дням войны РФ против Украины. Его анонсировала Великобритания, которая руководит в Совете в текущем месяце.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, сообщает РБК-Украина на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Заседание состоится во второй половине дня 18 ноября. Его возглавит министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Вудворд представила график работы Совбеза на ноябрь и отметила, что приоритетными будут вопросы, связанные с "тремя крупнейшими конфликтами в мире": последствиями и рисками войны на Ближнем Востоке, нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также конфликт в Судане.

По словам дипломата, Британия воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления".

Вудворд также сообщила, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на ноябрь именно из-за запланированного рассмотрения украинского вопроса. Однако, отметила она, это не помешает проведению заседания Совета вне графика по запросу стран-членов.

Хаос в мире - дело рук России

Представитель Британии в ООН подчеркнула, что Лондон продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Устава ООН. По ее словам, международное сообщество не будет успокаиваться, ведь Путин на Украине не остановится.

Представитель Британии при ООН обратила внимание на "уровень хаоса" и "число конфликтов" по всему миру, связанных с Россией.

"Россия не отрицает того факта, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны", - отметила она.

Кроме того, она отметила, что Россия также закупает у Ирана беспилотники и боеприпасы, а также финансирует поддержку терроризма на Ближнем Востоке. По ее словам, Иран и КНДР требуют от Москвы высокую цену за свою поддержку. Она добавила, что у России осталось мало возможностей для удовлетворения предложений своих партнеров.

Вудворд подчеркнула, что Москва имеет отношение к большинству конфликтов в мире.

Участие военных КНДР в войне в Украине

Северная Корея договорилась с Россией об участии своих военных в войне против Украины.

По данным США, сегодня в Курской области находятся уже 8 тысяч северокорейских солдат.

В украинской разведке не исключают, до конца года Пхеньян и РФ планируют разместить до 12 тысяч военных КНДР. Они будут участвовать в боях в Курской области.

30 октября состоялось заседание Совета Безопасности ООН из-за отправки на фронт военных КНДР, его инициировала Украина.

Во время заседания представитель РФ назвал информацию об отправке северокорейских солдат "дезинформацией".

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