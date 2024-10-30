Росія в ООН зробила цинічну заяву про війська КНДР

У Росії назвали відправку солдатів КНДР на війну проти України "дезінформацією". Її нібито поширюють для того, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" на допомогу Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі під час засідання Ради Безпеки ООН.

"Що стосується перекидання військ КНДР в Росію - це дезінформація... Той спектакль, який ми сьогодні побачили, це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", - сказав Небензя.

Він додав, що позиція Росії щодо співпраці з КНДР "відкрита".

"КНДР наш близький партнер. Наша взаємодія має транспарентний характер. Це наше суверенне право. Я хотів би підкреслити, що взаємодія РФ з КНДР у військових та інших сферах не порушує міжнародне право, оскільки така співпраця не направлена проти третьої країни", - заявив Небензя.

За його словами, Росія "планує розвивати цю співпрацю і ніхто не зможе цього зупинити".

Нагадаємо, 30 жовтня Україна скликала Радбез ООН через участь військ КНДР у війні.