Росія в ООН зробила цинічну заяву про війська КНДР
У Росії назвали відправку солдатів КНДР на війну проти України "дезінформацією". Її нібито поширюють для того, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" на допомогу Києву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі під час засідання Ради Безпеки ООН.
"Що стосується перекидання військ КНДР в Росію - це дезінформація... Той спектакль, який ми сьогодні побачили, це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", - сказав Небензя.
Він додав, що позиція Росії щодо співпраці з КНДР "відкрита".
"КНДР наш близький партнер. Наша взаємодія має транспарентний характер. Це наше суверенне право. Я хотів би підкреслити, що взаємодія РФ з КНДР у військових та інших сферах не порушує міжнародне право, оскільки така співпраця не направлена проти третьої країни", - заявив Небензя.
За його словами, Росія "планує розвивати цю співпрацю і ніхто не зможе цього зупинити".
Нагадаємо, 30 жовтня Україна скликала Радбез ООН через участь військ КНДР у війні.
КНДР відправила війська в Україну
Нещодавно стало відомо, що Північна Корея відправила солдатів для допомоги Росії у війні проти України.
Російський диктатор Володимир Путін зазначив, що це пов'язано із "договором про стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.
Як зазначав голова ГУР Кирило Буданов, військові КНДР почнуть воювати проти України в листопаді.
Сьогодні видання Financial Times з посиланням на українську розвідку повідомило, що у Курську область вже прибули 3 тисячі військових КНДР. Вони перебувають за близько 50 кілометрів від кордону з Україною.
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