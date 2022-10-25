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Радбез ООН обговорить заяви РФ щодо "брудної бомби" в Україні у закритому режимі, - CNN

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Вівторок 25 жовтня 2022 20:46
Радбез ООН обговорить заяви РФ щодо "брудної бомби" в Україні у закритому режимі, - CNN Фото: Радбез ООН обговорить заяви РФ щодо "брудної бомби" в Україні у закритому режимі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рада Безпеки ООН проведе проведе закриті дискусії щодо бездоказових звинувачень Росії, що Україна має плани створити "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Таку інформацію виданню CNN повідомили два дипломати Організації Об’єднаних Націй.

Заяви Росії про те, що Україна задумує використовувати "брудну бомбу" - пристрій, що містить ядерні матеріали поряд із традиційними вибуховими речовинами, були відкинуті Києвом та його західними союзниками, як можлива операція Москви під хибним прапором.

Агентство ООН з ядерної безпеки, Міжнародне агентство з атомної енергії, заявило, що направить інспекторів за гарантіями відвідати два ядерні об'єкти в Україні після отримання запиту від влади у Києві.

Перші вкиди про "брудну бомбу" почали з’являтися ще 23 жовтня - тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати цю зброю, а її розробка нібито вже знаходиться на фінальній стадії.

24 жовтня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ з вкидом про розробку "брудної бомби" українськими військовими - в інших країнах не вірять в слова РФ.

В "Енергоатомі" пояснили, що означають обвинувачення Росії у створенні "брудної бомби".

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