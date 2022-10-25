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Совбез ООН обсудит заявления РФ по "грязной бомбе" в Украине в закрытом режиме, - CNN

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Вторник 25 октября 2022 20:46
Совбез ООН обсудит заявления РФ по "грязной бомбе" в Украине в закрытом режиме, - CNN Фото: Совбез ООН обсудит заявления РФ по "грязной бомбе" в Украине в закрытом режиме (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Совет Безопасности ООН проведет закрытые дискуссии по бездоказательным обвинениям России, что у Украины есть планы создать "грязную бомбу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Такую информацию изданию CNN сообщили два дипломата Организации Объединенных Наций.

Заявления России о том, что Украина задумывает использовать "грязную бомбу" - устройство, содержащее ядерные материалы наряду с традиционными взрывчатыми веществами, были отвергнуты Киевом и его западными союзниками как возможная операция Москвы под ложным флагом.

Агентство ООН по ядерной безопасности, Международное агентство по атомной энергии, заявило, что направит инспекторов по гарантиям посетить два ядерных объекта в Украине после получения запроса от власти в Киеве.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября - тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать это оружие, а его разработка якобы уже находится на финальной стадии.

24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украинеудалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными - в других странах не верят в слова РФ.

В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы".

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