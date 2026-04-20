Совбез ОНН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине

04:14 20.04.2026 Пн
Кто сделал запрос и какие страны поддержали проведение заседания?
aimg Эдуард Ткач
Совбез ОНН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине Фото: заседание начнется вечером по киевскому времени (Getty Images)

Сегодня в понедельник, 20 апреля, Совет безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить последние атаки РФ по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

Читайте также: Представитель США назвала страны, которые помогают России вести войну в Украине

В секретариате Совбеза проинформировали, что запрос на проведение заседания поступил от Украины после того, как Россия осуществила комбинированную атаку по Днепру и другим городам 14 апреля.

Среди стран, которые поддержали запрос Киева - Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания. Заседание должно начаться в 15:00 (по Киеву это будет 22:00).

Предварительно, с докладами должны выступить помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.

Напомним, что по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 апреля россияне запустили по Украине 4 ракеты и 129 дронов.

Позже, уже днем, оккупанты нанесли удары баллистическим оружием по Днепру. В результате удара были выбиты окна в магазинах, повреждены автомобили и другие последствия.

Кроме того, несколько раз за день под удар попал Чернигов. Во время одной из атак вражеский беспилотник попал в административное здание в центре города. Ближе к вечеру была очередная атака, из-за чего без света остались несколько тысяч человек.

Более того, через сутки, в ночь на 16 апреля, россияне осуществили комбинированный удар по Украине, используя для атак дроны и ракеты различных типов. Под обстрел попали Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие города.

Подробнее о масштабах последствий - читайте в материале РБК-Украина.

В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы