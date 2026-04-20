Совбез ОНН соберется на заседание и обсудит атаки РФ по Украине

Сегодня в понедельник, 20 апреля, Совет безопасности ООН проведет заседание, чтобы обсудить последние атаки РФ по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ ".

В секретариате Совбеза проинформировали, что запрос на проведение заседания поступил от Украины после того, как Россия осуществила комбинированную атаку по Днепру и другим городам 14 апреля.

Среди стран, которые поддержали запрос Киева - Дания, Франция, Греция, Латвия, Либерия и Великобритания. Заседание должно начаться в 15:00 (по Киеву это будет 22:00).

Предварительно, с докладами должны выступить помощник генсека по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари и заместитель генсека по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя.