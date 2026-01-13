Рада звільнила Шмигаля з посади глави Міноборони

Голосування пофракційно:

"Слуга народу" - "за" 180, "проти" 1, "утримався" 2, не голосували - 21;

"Європейська Солідарність" - "за" 0, "проти" 1, "утримався" 20, не голосували - 1;

"Батьківщина" - "за" 17, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;

"Платформа за життя та мир" - "за" 16, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;

"Голос" - "за" 0, "проти" 6, "утримався" 9, не голосували - 1;

"Відновлення України" - "за" 11, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0;

Партія "За майбутнє" - "за" 12, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;

"Довіра" - "за" 18, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0

Шмигаль і Федоров змінюють ролі в уряді

Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони в липні 2025 року, а до цього протягом п’яти років був прем’єр-міністром України - найдовше серед усіх керівників уряду за час незалежності.

Його перебування на чолі Кабміну припало на кризові етапи: спершу пандемію COVID-19, а згодом повномасштабну війну Росії проти України.

9 січня Шмигаль і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров подали заяви про відставку. Згодом президент Володимир Зеленський запропонував Шмигалю посаду першого віцепрем’єр-міністра з одночасним керівництвом Міністерством енергетики.

Міністерство оборони, відповідно до президентського бачення, має очолити Федоров. Очікується, що він найближчим часом представить власне бачення змін у роботі оборонного відомства.

Зеленський пояснив цю кадрову пропозицію потребою зробити українську армію максимально технологічною - як відповідь на чисельну перевагу російських військ у штурмових діях та ракетно-дронових ударах.

Кадрове перезавантаження у владі

На початку 2026 року президент Володимир Зеленський розпочав масштабні кадрові зміни у вищих ешелонах влади. Однією з головних ротацій стало призначення Кирила Буданова керівником ОП після звільнення Андрія Єрмака.

До цього Буданов очолював Головне управління розвідки Міноборони. За словами Зеленського, його досвід і ресурс дозволять сфокусувати роботу ОП на питаннях безпеки та переговорному процесі.

Першим заступником глави ОП став колишній перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця - для кращої координації між Офісом президента та МЗС.

Новим керівником Головного управління розвідки Міноборони призначено Олега Іващенка, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Крім того, Зеленський змінив і керівництво Державної прикордонної служби - т.в.о. голови ДПСУ став Валерій Вавринюк.

Після подання Василем Малюком відставки з очільника СБУ, виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України президент призначив Євгенія Хмару.

Окремо Зеленський оновив керівництво чотирьох обласних військових адміністрацій - у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.