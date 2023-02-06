Рада обратится в Грузию с просьбой освободить Саакашвили: детали
Народные депутаты на заседании Верховной рады в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.
В ВР поддержали проект постановления об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно необходимости немедленного перевода Михеила Саакашвили на лечение за границу.
Данное решение поддержали 311 парламентариев.
Депутаты обращаются к правительству Грузии с просьбой обеспечить Саакашвили надлежащую медицинскую помощь и разрешить его переместить за границу для необходимого лечения.
Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Саакашвили.
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