Рада обратится в Грузию с просьбой освободить Саакашвили: детали

Фото: Рада обратится в Грузию с просьбой уволить Саакашвили (GettyImagеs)

Народные депутаты на заседании Верховной рады в понедельник, 6 февраля, поддержали постановление об обращении в Грузию о состоянии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.