Рада зробила перший крок до оподаткування криптовалют

За його даними, проєкт 10225-д підтримали 246 депутатів.

Железняк повідомив, що податки будуть на рівні 18% НДФЛ +5% військового збору з прибутку від продажу віртуальних активів.

Крім того, у перший рік дії закону буде пільгова ставка 5% НДФЛ.

"Хто регулятор (НБУ чи НКЦПФР) досі не відомо", - додав депутат та заявив, що до другого читання проєкт може суттєво змінитися.

Що пропонується

Раніше автор проєкту, голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що запропонована "найпростіша" модель податків - оподаткування прибутку.

"Тобто оподатковується різниця між тим, що власник криптоактиву протягом звітного річного податкового періоду витратив на придбання криптоактивів, і тими доходами, які він отримав від продажу цих активів", - пояснив депутат від "Слуги народу".

Крім того, передбачений перехідний період. "Передбачається, що протягом року людина може продати й задекларувати свій дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їх придбання в минулому", - додав Гетманцев.

Положення законопроєкту

У проєкті передбачається визначення віртуального активу - це особливий вид цифрового об’єкта (майна), який існує в електронній формі завдяки технології розподіленого реєстру (блокчейну).

Передбачено, що віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права. Разом із тим, редакція, запропонована до першого читання, яка ще може обговорюватися, передбачає ототожнення токенів електронних грошей з електронними грошима в розумінні закону України "Про платіжні послуги".

Проєкт поділяє усі віртуальні активи на три основні категорії: