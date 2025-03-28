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Віртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалют

Україна, П'ятниця 28 березня 2025 12:23
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Віртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалют Фото Криптовалюти в Україні будуть регулювати НКЦПФР та НБУ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ринок віртуальних активів в Україні пропонують розділити між двома регуляторами: НКЦПФР та Національним банком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НКЦПФР.

НКЦПФР представила свій проєкт Моделі регулювання та нагляду на ринку віртуальних активів України під час засідання Ради з фінансової стабільності. Це відбулося на виконання Меморандуму між Україною та МВФ.

Зокрема, пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

  • НКЦПФР здійснює нагляд за емісією та обігом токенів (окрім електронних грошей). Також комісія контролює діяльність емітентів токенів, прив'язаних до активів (Asset-Referenced Tokens, ART) та постачальників послуг із віртуальними активами (крім обміну на гроші), а також протидіє зловживанням.
  • НБУ регулює випуск і торги токенами електронних грошей (EMT), контролює їхніх емітентів та обмінні операції, а також запобігає зловживанням у цьому секторі.

Віртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалютВіртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалютВіртуальні активи в Україні: хто буде регулювати ринок криптовалют

Нагадаємо, згідно із законом України "Про віртуальні активи" прийнятим у лютому 2022 року, НКЦПФР отримала повноваження контролювати та регулювати ринок віртуальних активів.

Однак у Меморандумі з МВФ за грудень 2024 року з'явився пункт, за яким Україна оновить законодавство щодо регулювання криптовалют. Національний банк України та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)підготують відповідні зміни за технічної допомоги МВФ не до кінця грудня 2024 року, а до кінця лютого 2025 року.

Документ також встановить, який з цих органів стане головним регулятором криптовалютного ринку в Україні. Процес визначення регулятора відбуватиметься в консультаціях з Радою з фінансової стабільності та МВФ.

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