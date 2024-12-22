Від чого залежатиме курс долара і що Україна записала в Меморандумі з МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ повідомила про плани зберегти режим керованої гнучкості обмінного курсу. У розділі "Грошово-кредитна і валютна політика", за який відповідає Національний банк України, йдеться, що курс долара залежатиме від ситуації на ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Як наголошується в документі, після девальвації до кінця липня 2024 року на 12,2% з моменту переходу до керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року гривня залишалася загалом стабільною.

Водночас обмінний курс, хоча й підтримувався валютними інтервенціями, коливався в обох напрямках у відповідь на ринкові умови.

"Валютні інтервенції залишаються значними для покриття структурного дефіциту на тлі збільшеного чистого попиту на валюту з боку приватного сектору (за одночасного витрачання структурного надлишку валюти державного сектору)", - йдеться в документі.

Рівень обмінного курсу "визначатиметься превалюючими ринковими умовами", йдеться в листі.

Уникнення надмірної волатильності обмінного курсу в рамках керованої гнучкості й надалі сприятиме контролю інфляції та очікувань обмінного курсу, тим самим зберігаючи довіру до гривні та підтримуючи наше можливе повернення до повноцінного інфляційного таргетування, зазначається в документі.

"Ми також продовжимо сприяти функціонуванню ринку готівкової іноземної валюти, щоб забезпечити низький і стабільний спред згідно з нашою Стратегією, зокрема шляхом спрощення доступу до безготівкової іноземної валюти та збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти залежно від ринкових умов", - ідеться в листі.