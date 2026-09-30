Рада зробила крок до нової моделі підтримки сімей з низькими доходами

Раніше РБК-Україна писало, що прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності. Головним завданням уряду є відв'язка інших соцвиплат від цього показника.

Крім того, в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат.