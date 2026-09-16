"Вижити неможливо": Марченко відповів, чому прожитковий мінімум не відповідає фактичному

Прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності, адже вижити на закладену суму практично неможливо. Головним завданням уряду є відв'язка інших соцвиплат від цього показника.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення проєкту держбюджету у Верховній Раді.

За словами очільника Мінфіну, нинішній розмір прожиткового мінімуму є суто розрахунковим показником та не відображає справжніх потреб громадян.

"На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити неможливо. Тому він не відповідає дійсності", - наголосив урядовець.

Сергій Марченко зазначив, що уряд вже робить послідовні кроки для зміни ситуації.

"Ключове завдання - відв’язати виплати від розміру прожиткового мінімуму. Тоді нам буде простіше показати його фактичний розмір і на нього орієнтуватися", - зазначив він.

Міністр також підкреслив, що Кабмін постійно переформатовує виплати та створює умови для їх підвищення.

Водночас він зауважив, що цей процес потребує підтримки нардепів, оскільки ініціативи уряду не завжди знаходять належний відгук у парламенті.