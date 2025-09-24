ua en ru
Базова соціальна допомога в Україні тепер онлайн: як оформити через "Дію"

Середа 24 вересня 2025 11:08
UA EN RU
Базова соціальна допомога в Україні тепер онлайн: як оформити через "Дію" Фото: Базову соціальну допомогу можна оформити онлайн через "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат. Тепер родини зможуть отримати підтримку швидше - онлайн через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".

Хто може отримати допомогу

Подати заявку на базову соціальну допомогу можуть:

  • малозабезпечені сім’ї;
  • одинокі матері та батьки;
  • діти, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місцезнаходження невідоме.

Розмір виплати визначатиметься індивідуально - залежно від складу та доходів родини.

Як оформити допомогу

Щоб оформити допомогу онлайн потрібно:

  • оновити застосунок "Дія" до останньої версії;
  • перейти у меню: Сервіси - Допомога від держави - Базова соціальна допомога - Отримати допомогу;
  • отримати розрахунок виплати;
  • подати заяву та підтвердити відмову від попередніх видів допомоги;
  • підписати заяву через "Дія.Підпис" і запросити повнолітніх членів родини підтвердити;
  • дочекатися сповіщення про призначення допомоги.

Базова соціальна допомога в Україні

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2025 року стартував новий вид соцвиплат – базова соціальна допомога, яка об’єднає кілька видів підтримки для вразливих категорій громадян.

Допомогу отримуватимуть малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або зникли. З жовтня 2025 року коло учасників розшириться.

Базова сума для розрахунку виплат становитиме 4500 гривень, фінансування йтиме з держбюджету. Проєкт триватиме два роки в експериментальному режимі, після чого вирішать, чи масштабувати його на всю країну.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

