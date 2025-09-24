Базова соціальна допомога в Україні тепер онлайн: як оформити через "Дію"

В Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат. Тепер родини зможуть отримати підтримку швидше - онлайн через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію" .

Базова соціальна допомога в Україні

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2025 року стартував новий вид соцвиплат – базова соціальна допомога, яка об’єднає кілька видів підтримки для вразливих категорій громадян.

Допомогу отримуватимуть малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або зникли. З жовтня 2025 року коло учасників розшириться.

Базова сума для розрахунку виплат становитиме 4500 гривень, фінансування йтиме з держбюджету. Проєкт триватиме два роки в експериментальному режимі, після чого вирішать, чи масштабувати його на всю країну.