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Рада сделала шаг к новой модели поддержки семей с низкими доходами

21:20 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Комитет Рады поддержал законопроект о базовой социальной помощи и рекомендовал его ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.

Комитет принял законопроект

Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов к правительственному законопроекту о введении Базовой социальной помощи (БСД). Документ поддержан до второго чтения

Законопроект закладывает нормативную базу для:

  • фундаментальной реформы системы государственных выплат,
  • создание единого адресного инструмента финансовой поддержки украинских семей.

Прохождение второго чтения станет ключевым этапом перед вынесением документа на голосование в зал парламента для окончательного принятия.

Что такое БСД

Базовая социальная помощь - это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом.

Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением:

  • социальными услугами,
  • кейс-менеджментом,
  • помощью с трудоустройством.

Главная цель - помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.

Ключевые изменения:

  • Помощь рассчитывается на семью с учетом среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения членов семьи, а не назначается отдельно каждому из них.
  • Размер БСД рассчитывается индивидуально для каждой семьи - как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
  • Законопроект объединяет денежную поддержку с социальными услугами и мерами содействия занятости.
  • Социальный менеджер поможет оценить потребности и организацию ведения случая или персонализированную поддержку для неработающих трудоспособных членов семьи.

Ранее РБК-Украина писало, что прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.

Кроме того, в Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, объединяющей сразу пять видов государственных выплат.

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