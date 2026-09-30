Рада сделала шаг к новой модели поддержки семей с низкими доходами

Ранее РБК-Украина писало, что прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.

Кроме того, в Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, объединяющей сразу пять видов государственных выплат.