Рада сделала шаг к новой модели поддержки семей с низкими доходами

Комитет Рады поддержал законопроект о базовой социальной помощи и рекомендовал его ко второму чтению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.
Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов к правительственному законопроекту о введении Базовой социальной помощи (БСД). Документ поддержан до второго чтения
Законопроект закладывает нормативную базу для:
Прохождение второго чтения станет ключевым этапом перед вынесением документа на голосование в зал парламента для окончательного принятия.
Базовая социальная помощь - это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом.
Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением:
Главная цель - помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.
Ключевые изменения:
Ранее РБК-Украина писало, что прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.
Кроме того, в Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, объединяющей сразу пять видов государственных выплат.