Рада зробила крок до нової моделі підтримки сімей з низькими доходами

Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо Базової соціальної допомоги та рекомендував його до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.

Головна мета - допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.

Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом:

Базова соціальна допомога - це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом.

Проходження другого читання буде ключовим етапом перед винесенням документа на голосування в залу парламенту для остаточного ухвалення.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів до урядового законопроєкту про запровадження Базової соціальної допомоги (БСД). Документ підтримано до другого читання

Раніше РБК-Україна писало, що прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності. Головним завданням уряду є відв'язка інших соцвиплат від цього показника.

Крім того, в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат.