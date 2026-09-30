Рада зробила крок до нової моделі підтримки сімей з низькими доходами
Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо Базової соціальної допомоги та рекомендував його до другого читання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.
Комітет ухвалив законопроєкт
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів до урядового законопроєкту про запровадження Базової соціальної допомоги (БСД). Документ підтримано до другого читання
Законопроєкт закладає нормативну базу для:
- фундаментальної реформи системи державних виплат,
- створення єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин.
Проходження другого читання буде ключовим етапом перед винесенням документа на голосування в залу парламенту для остаточного ухвалення.
Що таке БСД
Базова соціальна допомога - це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом.
Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом:
- соціальними послугами,
- кейс-менеджментом,
- допомогою з працевлаштуванням.
Головна мета - допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.
Ключові зміни:
- Допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім’ї, а не призначається окремо кожному з них.
- Розмір БСД вираховується індивідуально для кожної сімʼї - як різниця між базовою величиною для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
- Законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості.
- Соціальний менеджер допоможе оцінити потреби та організацію ведення випадку або персоналізовану підтримку для непрацюючих працездатних членів сім’ї.
Раніше РБК-Україна писало, що прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності. Головним завданням уряду є відв'язка інших соцвиплат від цього показника.
Крім того, в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат.