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Рада зробила крок до нової моделі підтримки сімей з низькими доходами

21:20 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Рада зробила крок до нової моделі підтримки сімей з низькими доходами Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)
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Комітет Ради підтримав законопроєкт щодо Базової соціальної допомоги та рекомендував його до другого читання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства соціальної політики.

Комітет ухвалив законопроєкт

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів до урядового законопроєкту про запровадження Базової соціальної допомоги (БСД). Документ підтримано до другого читання

Законопроєкт закладає нормативну базу для:

  • фундаментальної реформи системи державних виплат,
  • створення єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин.

Проходження другого читання буде ключовим етапом перед винесенням документа на голосування в залу парламенту для остаточного ухвалення.

Що таке БСД

Базова соціальна допомога - це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом.

Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом:

  • соціальними послугами,
  • кейс-менеджментом,
  • допомогою з працевлаштуванням.

Головна мета - допомогти родині подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.

Ключові зміни:

  • Допомога розраховується на родину з урахуванням середньомісячного сукупного доходу та майнового стану членів сім’ї, а не призначається окремо кожному з них.
  • Розмір БСД вираховується індивідуально для кожної сімʼї - як різниця між базовою величиною для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
  • Законопроєкт поєднує грошову підтримку із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості.
  • Соціальний менеджер допоможе оцінити потреби та організацію ведення випадку або персоналізовану підтримку для непрацюючих працездатних членів сім’ї.

Раніше РБК-Україна писало, що прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності. Головним завданням уряду є відв'язка інших соцвиплат від цього показника.

Крім того, в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат.

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