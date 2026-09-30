Рада сделала шаг к новой модели поддержки семей с низкими доходами

Комитет Рады поддержал законопроект о базовой социальной помощи и рекомендовал его ко второму чтению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.

Главная цель - помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.

Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением:

Базовая социальная помощь - это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом.

Прохождение второго чтения станет ключевым этапом перед вынесением документа на голосование в зал парламента для окончательного принятия.

Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов к правительственному законопроекту о введении Базовой социальной помощи (БСД). Документ поддержан до второго чтения

Ранее РБК-Украина писало, что прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.

Кроме того, в Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, объединяющей сразу пять видов государственных выплат.