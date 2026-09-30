Рада сделала шаг к новой модели поддержки семей с низкими доходами
Комитет Рады поддержал законопроект о базовой социальной помощи и рекомендовал его ко второму чтению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства социальной политики.
Комитет принял законопроект
Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел поправки народных депутатов к правительственному законопроекту о введении Базовой социальной помощи (БСД). Документ поддержан до второго чтения
Законопроект закладывает нормативную базу для:
- фундаментальной реформы системы государственных выплат,
- создание единого адресного инструмента финансовой поддержки украинских семей.
Прохождение второго чтения станет ключевым этапом перед вынесением документа на голосование в зал парламента для окончательного принятия.
Что такое БСД
Базовая социальная помощь - это первый шаг к новой модели поддержки для семей с низким доходом.
Новая система объединяет разрозненные выплаты в единый понятный механизм и усиливает денежную поддержку комплексным сопровождением:
- социальными услугами,
- кейс-менеджментом,
- помощью с трудоустройством.
Главная цель - помочь семье преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к экономической самостоятельности.
Ключевые изменения:
- Помощь рассчитывается на семью с учетом среднемесячного совокупного дохода и имущественного положения членов семьи, а не назначается отдельно каждому из них.
- Размер БСД рассчитывается индивидуально для каждой семьи - как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.
- Законопроект объединяет денежную поддержку с социальными услугами и мерами содействия занятости.
- Социальный менеджер поможет оценить потребности и организацию ведения случая или персонализированную поддержку для неработающих трудоспособных членов семьи.
Ранее РБК-Украина писало, что прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.
Кроме того, в Украине стартовал пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи, объединяющей сразу пять видов государственных выплат.