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Рада зовет Галущенко на час вопросов к правительству

Автор: Сергей Новиков

Верховная рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.

Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко будет передано приглашение на час вопросов к правительству.

"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут.

Кроме того, с 1 октября для значительной части бытовых потребителей снизился тариф на электроэнергию.

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Герман ГалущенкоВерховная рада