Рада зовет Галущенко на час вопросов к правительству

Верховная рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.
Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко будет передано приглашение на час вопросов к правительству.
"Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут.
Кроме того, с 1 октября для значительной части бытовых потребителей снизился тариф на электроэнергию.