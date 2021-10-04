Рада кличе Галущенка на годину запитань до уряду

Верховна рада України запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно пройде в п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.
Як заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.
"Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики", - додав спікер Ради Дмитро Разумков.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.
Крім того, з 1 жовтня для значної частини побутових споживачів знизився тариф на електроенергію.