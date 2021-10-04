Рада зовет Галущенко на час вопросов к правительству

Верховная рада Украина пригласила министра энергетики Германа Галущенко на час вопросов к правительству. Он традиционно пройдет в пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.

Как заявил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, Галущенко будет передано приглашение на час вопросов к правительству. "Что касается часа вопросов к правительству, я так понимаю, прозвучало предложение заслушать Германа Галущенко, возражений нет. Тогда на пятницу приглашаем министра энергетики", - добавил спикер Рады Дмитрий Разумков.