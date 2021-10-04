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Рада кличе Галущенка на годину запитань до уряду

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 12:14
Рада кличе Галущенка на годину запитань до уряду Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Верховна рада України запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно пройде в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.

Як заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.

"Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики", - додав спікер Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Крім того, з 1 жовтня для значної частини побутових споживачів знизився тариф на електроенергію.

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Герман Галущенко Верховна рада
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