Рада кличе Галущенка на годину запитань до уряду

Верховна рада України запросила міністра енергетики Германа Галущенка на годину запитань до уряду. Вона традиційно пройде в п'ятницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на погоджувальну раду.

"Що стосується години запитань до уряду, я так розумію, прозвучала пропозиція заслухати Германа Галущенка, заперечень немає. Тоді на п'ятницю запрошуємо міністра енергетики", - додав спікер Ради Дмитро Разумков.

Як заявив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, Галущенку буде передано запрошення на годину запитань до уряду.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що комунальні тарифи для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть.

Крім того, з 1 жовтня для значної частини побутових споживачів знизився тариф на електроенергію.