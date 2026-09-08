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Гроші від держави за житло для ВПО: хто може отримати щомісяця

07:52 08.09.2026 Вт
2 хв
За фіктивні дані чи родинні зв'язки у виплаті можуть відмовити
aimg Катерина Коваль
Гроші від держави за житло для ВПО: хто може отримати щомісяця Фото: переселенці не мають платити за оренду житла для компенсації (Getty Images)
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Українці, які надають безоплатний прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть щомісяця отримувати компенсацію від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

Хто може отримати компенсацію

Виплату призначають фізичним особам - власникам житла, які безоплатно розміщують у себе ВПО. Компенсацію надають на шість місяців, після чого вона автоматично продовжується ще на такий самий термін - за умови проходження повторної перевірки права на виплату.

Щоб уперше отримати компенсацію, власнику житла разом із представником родини ВПО потрібно подати заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду - онлайн через портал електронних послуг ПФУ або офлайн у найближчому сервісному центрі.

Обов'язкові умови для отримання

Житло має надаватися абсолютно безкоштовно - власник не може брати з переселенців гроші за проживання. Самі ВПО зобов'язані фактично мешкати за адресою, вказаною в заяві.

Крім того, власник житла та переселенець не можуть бути близькими родичами першого ступеня - подружжям, батьками чи дітьми.

Коли у виплаті можуть відмовити

Пенсійний фонд постійно перевіряє дані заявників та фактичне місце перебування переселенців - якщо виявляють порушення чи недостовірні відомості, нарахування одразу припиняють.

Підставами для відмови є: відсутність переселенця за вказаною адресою понад місяць, перебування ВПО за кордоном понад 30 днів поспіль, родинні зв'язки першого ступеня між власником і гостем, подання неправдивих даних, а також спроба одночасно отримати й компенсацію, і субсидію на оренду того самого житла - це два окремі механізми підтримки, які не можна поєднувати.

Раніше ми пояснювали, куди звертатися, якщо виплата затрималась — гроші на проживання перераховують двічі на місяць, 15 та 28 числа, і затримка найчастіше не означає втрату права на допомогу. Також ПФУ назвав сім причин, через які переселенців можуть позбавити щомісячної допомоги - серед них значні покупки, великий депозит чи тривале перебування за кордоном.

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