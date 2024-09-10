Рада змінила графік засідань: у чому причина таких рішень

Держбюджет-2025

Нагадаємо, як розповів перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, Рада очікує, що державний бюджет України на 2025 рік буде консервативним. Кабінет міністрів внесе законопроект до парламенту 15 вересня.

За словами премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, при плануванні бюджету на 2024 рік разом з МВФ, враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року. Через це бюджет передбачав значні витрати на військові потреби, але мобілізація та заповнення вакансій у ЗСУ вимагають додаткового фінансування.

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