Рада изменила график заседаний: в чем причина таких решений

Госбюджет-2025

Напомним, как рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, Рада ожидает, что государственный бюджет Украины на 2025 год будет консервативным. Кабинет министров внесет законопроект в парламент 15 сентября.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования.

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