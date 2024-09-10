Рада изменила график заседаний: в чем причина таких решений

В календарный план работы Верховной Рады внесены изменения. Вместо пленарной недели 24-26 сентября депутаты будут работать 17-19 сентября.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
Собеседник связал эту перестановку заседаний в Раде с бюджетным процессом.
"Сроки по бюджету поджимают", - отметил он.
Также, по информации источника, планируется, что депутаты соберутся на короткое заседание 23 сентября, чтобы провалить постановления, которые блокируют бюджетный процесс.
Напомним, как рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, Рада ожидает, что государственный бюджет Украины на 2025 год будет консервативным. Кабинет министров внесет законопроект в парламент 15 сентября.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования.
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