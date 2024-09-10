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Рада изменила график заседаний: в чем причина таких решений

Архивное фото: заседание Верховной Рады (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

В календарный план работы Верховной Рады внесены изменения. Вместо пленарной недели 24-26 сентября депутаты будут работать 17-19 сентября.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Собеседник связал эту перестановку заседаний в Раде с бюджетным процессом.

"Сроки по бюджету поджимают", - отметил он.

Также, по информации источника, планируется, что депутаты соберутся на короткое заседание 23 сентября, чтобы провалить постановления, которые блокируют бюджетный процесс.

Госбюджет-2025

Напомним, как рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, Рада ожидает, что государственный бюджет Украины на 2025 год будет консервативным. Кабинет министров внесет законопроект в парламент 15 сентября.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования.

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