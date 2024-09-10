На одного військового потрібно 1,2 млн гривень. Шмигаль розповів про бюджет-2025

При плануванні бюджету на 2024 рік разом з МВФ, враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 2024 року. Через це бюджет передбачав значні витрати на військові потреби, але мобілізація та заповнення вакансій у ЗСУ вимагають додаткового фінансування.

"Стосовно бюджету цього року і 2025 року. Коли ми планували бюджет 2024 спільно з МВФ, одним з прогнозів партнерів було, що війна буде тривати до літа 2024 року. Відповідно в бюджеті були заплановані військові витрати такими, якими вони зараз є. Але у нас триває мобілізація, дозаповнення вакансій в ЗСУ, це потребує більшого фінансування", - заявив він.

Він зазначив, що 500 млрд гривень - дефіцит, який потрібно покрити до кінця року.

"Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 млн гривень, відповідно коли ми добираємо людей - маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 млрд, яка озвучена і подана - це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року", - заявив Шмигаль.

За словами премʼєра, у наступному році бюджет буде враховувати нові реалії, і наразі триває дискусія з МВФ щодо подальшого фінансування. Шмигаль наголосив, що партнери не надають кошти на ЗСУ, тому фінансування здійснюється з внутрішніх ресурсів, включаючи запозичення на внутрішньому ринку та інші фінансові інструменти.

"Партнери не дають кошти на ЗСУ, ми маємо фінансувати самостійно, ми знаходимо ресурси як в запозиченнях на внутрішньому ринку, так і в інших фінансових інструментах. Одним з джерел ми бачимо збільшення військового збору і питання справедливого розподілу військового збору в українському суспільстві. Це власне те, що подав Кабмін як пропозицію", - додав він.

Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін планує отримати близько 50 млрд гривень від конфіскованих російських активів, які будуть використані як для покриття дефіциту бюджету, так і для військових потреб.