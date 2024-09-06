"Очікуємо консервативний": Корнієнко розповів, яким буде держбюджет-2025

Верховна Рада очікує, що державний бюджет України на 2025 рік буде консервативним. Кабінет міністрів внесе законопроект до парламенту 15 вересня.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко.

"Я думаю, що не буде ніяких порушень дедлайнів, 15 числа внесе уряд (законопроект про держбюджет - ред.). Бюджет очікуємо консервативний", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що в України "немає ніяких можливостей сильно витрачати кошти на будь-що".

"Звичайно, що це два великі блоки, які ми вже розуміємо. Вони ідуть два останні роки. Всі податки, всі збори, все що ми збираємо всередині країни, іде на ЗСУ - на зарплати, Сили оборони, зброю, матеріально-технічне забезпечення, харчування бійців", - розповів перший заступник голови ВР.

І, за його словами, відповідно, міжнародна допомога акумулюється на соціальні видатки України - освіта, програма медичних гарантій, невеликі програми підтримки бізнесу, такі як 5-7-9. А також соціальні видатки - малозахищені верстви та субсидії.

"Звичайно, це державне управління. 150 тисяч державних службовців, ми працюємо над більш справедливою, більш оптимізованою системою оплати праці. Це буде мати також відображення в бюджеті. Звичайно працюємо над тим, щоб всі галузі які ми хочемо, зокрема, новими призначеннями укріпити, щоб вони теж працювали, розвивались - це спорт, культура, стратегічна комунікація", - зазначив Корнієнко.

Також перший заступник голови ВР очікує, що видатки на Міністерство закордонних справ не зменшаться. Адже відкриваються нові посольства, зокрема, в Африці.

За його словами, це достатньо витратна частина, "але це дуже важливо для укріплення міжнародного іміджу України".

"Звичайно, якщо ми кажемо про додаткові джерела надходження, це все-таки й пробувати нам працювати з тим, щоб відбувалась приватизація. Я тут максимально за", - додав Корнієнко.