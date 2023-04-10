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Рада збирається закликати країни НАТО прискорити членство України в альянсі

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Київ, Понеділок 10 квітня 2023 09:53
Рада збирається закликати країни НАТО прискорити членство України в альянсі Фото: нардепи хочуть звернутися до країн-членів НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада збирається звернутися до країн-членів НАТО щодо вступу України. Нардепи планують закликати прискорити членство нашої країни в альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови №9192.

Документ був зареєстрований у парламенті у неділю, 9 квітня. Нардепи хочуть закликати НАТО пришвидшити виконання рішень Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо членства України.

Рада підготувала звернення до:

  • держав-членів Організації Північноатлантичного договору;
  • парламентів цих держав;
  • Парламентської асамблеї НАТО.

Народні депутати закличуть колег з країн НАТО звернутися до своїх урядів з проханням ухвалити спільні документи для наближення України до членства під час Весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Люксембурзі та Вільнюського саміту НАТО.

У Раді наголошують, що відповідне звернення допоможе сформувати консенсусу серед членів НАТО щодо євроатлантичної інтеграції України.

Варто зазначити, що на Бухарестському саміті НАТО у квітні 2008 року була проголошена згода на вступ України та Грузії до альянсу, але приєднання двох країн було відкладене.

Нагадаємо, нещодавно Литва ухвалила резолюцію про запрошення України до НАТО на літньому саміті у Вільнюсі.

Як повідомлялося, генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

Проте президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

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