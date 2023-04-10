ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада собирается призвать страны НАТО ускорить членство Украины в альянсе

Новина українською →
Киев, Понедельник 10 апреля 2023 09:53
Рада собирается призвать страны НАТО ускорить членство Украины в альянсе Фото: нардепы хотят обратиться к странам-членам НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная рада намерена обратиться к странам-членам НАТО по вступлению Украины. Нардепы планируют призвать ускорить членство нашей страны в альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления №9192.

Документ был зарегистрирован в парламенте в воскресенье, 9 апреля. Нардепы хотят призвать НАТО ускорить выполнение решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года по членству Украины.

Рада подготовила обращение к:

  • государствам-членам Организации Североатлантического договора;
  • парламентам этих стран;
  • Парламентской ассамблее НАТО.

Народные депутаты призывают коллег из стран НАТО обратиться к своим правительствам с просьбой принять совместные документы для приближения Украины к членству во время Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

В Раде отмечают, что соответствующее обращение поможет сформировать консенсус среди членов НАТО по евроатлантической интеграции Украины.

Следует отметить, что на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года было провозглашено согласие на вступление Украины и Грузии в альянс, но присоединение двух стран было отложено.

Напомним, недавно Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Как сообщалось, генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Верховная рада
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены