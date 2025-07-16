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Рада збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу

Україна, Середа 16 липня 2025 14:50
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Рада збільшила чисельність СБУ та її бойового підрозділу Фото: СБУ збільшить чисельність центру А (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада збільшила чисельність Служби безпеки України. Це стосується як мирного, так і воєнного часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народну депутатку Ірину Геращенко в Telegram.

За її даними проєкт №13353 в цілому підтримали 311 нардепів з усіх фракцій.

Згідно з законом, військовослужбовці СБУ отримають право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань оборони.

Замість Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом буде створений Центр спеціальних операцій "А", який здійснюватиме оперативно-бойову діяльність. Цей центр вже зараз відомий у суспільстві та серед військовослужбовців під такою назвою.

Закон передбачає збільшення загальної чисельності СБУ: у мирний час - з 27 до 37 тисяч, в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) - з 31 до 41 тисячі.

Чисельність Центру спеціальних операцій "А" становитиме 10 тисяч осіб, а на період дії воєнного стану - у кількості згідно з мобілізаційним планом, але не менше 10 тисяч.

Обґрунтування проєкту

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, з початком антитерористичної операції у квітні 2014 році змінився характер загроз для національної безпеки України

Якщо у 2014 році загрози розглядалися як гібридна агресія з локальними зонами бойових дій, то повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році стало загрозою набагато більшого масштабу. Тому підходи до ведення війни, кількості особового складу, його підготовки та технічного оснащення, що застосовувалися десять років тому, зазнали суттєвих змін.

"У зв’язку з цим є необхідність збільшення чисельності Служби безпеки України, зокрема оперативно-бойових підрозділів", - йдеться в документі.

Довіра до СБУ

За даними опитувань, більшість громадян України довіряють СБУ, чого не спостерігалося до початку війни.

Голова СБУ Василь Малюк посідає четверте місце в рейтингу довіри українців. Йому кому довіряють 53,1% опитаних. Однак його випереджає керівник ГУР Кирило Буданов (53,9%).

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