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Рада увеличила численность СБУ и ее боевого подразделения

Украина, Среда 16 июля 2025 14:50
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Рада увеличила численность СБУ и ее боевого подразделения Фото: СБУ увеличит численность центра А (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада увеличила численность Службы безопасности Украины. Это касается как мирного, так и военного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ирину Геращенко в Telegram.

По ее данным проект №13353 в целом поддержали 311 нардепов из всех фракций.

Согласно закону, военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику при выполнении задач обороны.

Вместо Центра специальных операций по борьбе с терроризмом будет создан Центр специальных операций "А", который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность. Этот центр уже сейчас известен в обществе и среди военнослужащих под таким названием.

Закон предусматривает увеличение общей численности СБУ: в мирное время - с 27 до 37 тысяч, в особый период (кроме периода действия военного положения) - с 31 до 41 тысячи.

Численность Центра специальных операций "А" составит 10 тысяч человек, а на период действия военного положения - в количестве согласно мобилизационному плану, но не менее 10 тысяч.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с началом антитеррористической операции в апреле 2014 году изменился характер угроз для национальной безопасности Украины

Если в 2014 году угрозы рассматривались как гибридная агрессия с локальными зонами боевых действий, то полномасштабное вторжение России в 2022 году стало угрозой гораздо большего масштаба. Поэтому подходы к ведению войны, количеству личного состава, его подготовке и техническому оснащению, которые применялись десять лет назад, претерпели существенные изменения.

"В связи с этим есть необходимость увеличения численности Службы безопасности Украины, в частности оперативно-боевых подразделений", - говорится в документе.

Доверие к СБУ

По данным опросов, большинство граждан Украины доверяют СБУ, чего не наблюдалось до начала войны.

Глава СБУ Василий Малюк занимает четвертое место в рейтинге доверия украинцев. Ему кому доверяют 53,1% опрошенных. Однако его опережает руководитель ГУР Кирилл Буданов (53,9%).

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