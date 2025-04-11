Армія, рятівники, церква, президент: кому найбільше довіряють українці під час війни

Під час війни довіра до силових відомств в Україні суттєво зросла. І без того висока довіра до ЗСУ зросла удвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

За даними опитування, у березні 2025 року Збройним силам України довіряють 93,5% респондентів. Баланс довіри-недовіри становить +88,8%, у липні-серпні 2021 року він був на рівні +43,5%.

Далі йдуть Державна служба з надзвичайних ситуацій з балансом + 75,1%, добровольчі загони (+77,0%) та волонтерські організації (+65,8%).

Висока довіра до Церкви (+42,5%) та СБУ (+35,7%).

Президенту довіряють 57,5% респондентів, не довірять - 35,1%, баланс становить +22,4%. Це значно більше, ніж у липні-серпні 2021 року, коли баланс довіри до президента був від'ємний -21,4%.

Національному банку України довіряють 50,6%, не довіряють - 37,4%, баланс + 13,2%. До війни тільки 29,1% респондентів довіряли НБУ, не довіряли - 60,1%, а баланс був -31,0%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.