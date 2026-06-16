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Рада збереться на термінове засідання через блокування грошей для армії

22:48 16.06.2026 Вт
2 хв
Рада ухвалила закон про рекордний оборонний бюджет, але Зеленський і Стефанчук не можуть його підписати
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Рада планує розблокувати гроші для армії (Getty Images)

У четвер, 18 червня, Верховна Рада проведе засідання, щоб розблокувати рекордний бюджет на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в Telegram.

Як зазначив Арахамія, засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова.

За словами лідера фракції СН, закон №15224 про внесення змін до держбюджету-2026 щодо фінансування сектору безпеки та оборони заблокувала фракція "Європейська Солідарність".

У зверненні Федорова до спікера Ради Руслана Стефанчука зазначено, що опозиція зареєструвала сім постанов про скасування результатів голосування.

Фото: звернення Федорова до Стефанчука (t.me/David_Arakhamia)

Через ці технічні процедури спікер Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський не мають юридичного права підписати закон, щоб гроші нарешті надійшли до армії.

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Рекордний оборонний бюджет

Нагадаємо, 10 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №15224 про збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 1,56 трильйона гривень.

Завдяки цьому загальні оборонні видатки України сягнули рекордних 4,4 трильйона гривень.

Основна частина цих коштів - 2,3 трильйона гривень - передбачена на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трильйона гривень піде на грошове забезпечення військовослужбовців.

Головним джерелом фінансування стала фінансова допомога Європейського Союзу.

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