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Рада завтра вряд ли рассмотрит закон о легализации оружия, - Разумков

Киев, Среда 03 февраля 2021 20:35
Рада завтра вряд ли рассмотрит закон о легализации оружия, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

В повестке дня Верховной рады на 4 февраля стоит законопроект о легализации оружия в Украине. Однако этот закон завтра скорее всего не будет рассматриваться.

Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямий".

"Легализация оружия скорее всего не будет рассматриваться завтра. Она стоит в повестке дня, но стоит довольно далеко. Я почти уверен, что завтра она не будет рассматриваться", - заявил он.

При этом Разумков добавил, что ко второму чтению законопроект будет дорабатываться.

"Кто-то поддерживает, кто-то выступает против, кто-то будет находить компромиссы. С одной стороны есть вызовы, но с другой есть и риски. Ко второму чтению будем дорабатывать, но сейчас в парламенте идет дискуссия относительно него", - добавил глава Рады.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против легализации оружия, марихуаны и проституции. По его мнению, украинское общество еще не готово к этому.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Украины раскрыли детали подготовки закона о легализации оружия, заявив о готовности к сотрудничеству с международными партнерами по этому вопросу. При этом в ведомстве уверены, что легализация возможна после завершения боевых действий на Донбассе.

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Новости Украины Политика оружиеВерховная РадалегализацияДмитрий Разумков

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