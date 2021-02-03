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Рада завтра навряд чи розгляне закон про легалізацію зброї, - Разумков

Київ, Середа 03 лютого 2021 20:35
Рада завтра навряд чи розгляне закон про легалізацію зброї, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

У порядку денному Верховної ради на 4 лютого варто законопроект про легалізацію зброї в Україні. Проте цей закон завтра швидше за все, не буде розглядатися.

Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".

"Легалізація зброї скоріш за все не розглядатиметься завтра. Вона є в порядку денному, але стоїть доволі далеко. Я майже впевнений, що завтра вона не буде розглядатися", - заявив він.

При цьому Разумков додав, що до другого читання законопроект буде доопрацьовуватися.

"Хтось підтримує, хтось виступає проти, хтось буде знаходити компроміси. З одного боку є виклики, але з іншого є й ризики. До другого читання будемо допрацьовувати, але зараз в парламенті точиться дискусія щодо нього.", - додав глава Ради.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков виступив проти легалізації зброї, марихуани і проституції. На його думку, українське суспільство ще не готове до цього.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ України розкрили деталі підготовки закону про легалізацію зброї, заявивши про готовність до співпраці з міжнародними партнерами з цього питання. При цьому у відомстві впевнені, що легалізація можлива після завершення бойових дій на Донбасі.

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Новини України Політика зброяВерховна РадалегализацияДмитро Разумков

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